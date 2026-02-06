【ミラノ共同】フィギュアスケートの個人種目で10日（日本時間11日）に実施する男子ショートプログラム（SP）の滑走順が8日に決まり、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は最終29番滑走となった。5組に分かれて争い、佐藤駿（エームサービス・明大）は24番、世界王者のイリア・マリニン（米国）は28番でいずれも最終組。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は4組の23番で登場する。