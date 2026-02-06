オランダ・エールディビジ第22節で日本代表DF毎熊晟矢が所属するAZは冨安健洋、板倉滉所属のアヤックスと対戦。この試合は1−1のドローに終わったが、毎熊が負傷交代となってしまった。毎熊はリーグ開幕前の怪我で今シーズン前半戦を欠場。1月10日のフォレンダム戦で途中出場を果たし、以降徐々に出場時間を伸ばしていった。今回のアヤックス戦で今シーズン初のリーグ戦先発出場を果たしたが39分に負傷。相手選手を追いかける際に