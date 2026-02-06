気象台は、午前2時44分に、なだれ注意報を益田市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】島根県・益田市に発表（雪崩注意報） 9日02:44時点島根県では、9日夕方まで高波に注意してください。東部、西部では、10日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■松江市□なだれ注意報10日にかけて注意■浜田市□なだれ注意報10日にかけて注意■益田市□なだれ注意報【発表】10日にかけて