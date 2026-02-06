ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に入った。施設見学後、傘下2Aの西田陸浮内野手に連れられ、ホワイトソックスのトレーニングウェア姿でグラウンドへに登場。ランニングなどウオームアップを開始した。その後「フィールド2」に移動し、スタッフに見守られながら西田と笑顔で塁間ほどの距離で約10分間キャッチボール。肩が温まるとグラウンドを変えて、サ