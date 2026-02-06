「皆さんの力で勝てました」。自民前職の藤丸敏氏は、衆院福岡7区で中道新人との一騎打ちを制して6選を決め、福岡県大牟田市の事務所で支持者に深々と頭を下げた。自民元幹事長、古賀誠氏の強固な地盤を受け継ぎ、1996年の小選挙区制導入以来負けなしの「自民の牙城」で議席を守った。