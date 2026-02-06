佐賀県みやき町議選が10日、告示される。定数16に対し、現職12人、新人11人の計23人が立候補の準備を進めている。立候補の届け出は、同日午前8時半〜午後5時、町コミュニティーセンターこすもす館多目的ホールで受け付ける。期日前投票は11〜14日の午前8時半〜午後8時、町庁舎・防災センター1階の防災会議室で実施。投票は15日午前7時〜午後8時に町内8カ所で行われ、同9時からこすもす館多目的ホールで即日開票される。有権