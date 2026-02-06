佐賀県小城市議選（定数18）は8日告示され、現職16人、新人9人の計25人が立候補を届け出た。15日に投開票される。党派別の内訳は立憲民主2人、共産と公明が各1人、無所属21人。性別は男性21人で女性4人。人口減少対策や地域振興をテーマに論戦が期待される。期日前投票は9〜14日、市内4カ所で行われる。投票は15日午前7時から午後7時まで市内12カ所で行われ、同8時から同市牛津町の牛津体育センターで即日開票される。有権