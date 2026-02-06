衆院選が８日投開票され、中道改革連合への合流を拒否し、地域政党「減税日本」の河村たかし代表と新党「減税日本・ゆうこく連合」を結党した原口一博元総務相は佐賀１区で落選し、比例復活もならなかった。原口氏は支援者を前にして「僕の前に道はない。僕の後ろに道はできる」と詩人・高村光太郎の「道程」を引用し「皆さんのおかげで道をつくることができた。筋を通して、一人だったけれど、決して孤独ではなかった。佐賀県