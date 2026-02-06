◆ミラノ五輪ノルディックスキー・ジャンプ【バルディフィエメ（イタリア）８日＝松末守司】７日（日本時間８日）のノルディックスキー女子個人ノーマルヒルで１３位だった高梨沙羅（クラレ）が、丸山希（北野建設）とともに混合団体のメンバーに選出された。公式練習では１回目に９８メートル、２回目に９８・５メートルを飛び、多くの選手が出なかったとはいえ、２本ともにトップの飛距離。今五輪初戦のノーマルヒルから