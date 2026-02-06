◇ミラノ・コルティナ冬季五輪ノルディックスキー・ジャンプの混合団体の女子メンバー2人が8日、高梨沙羅（29＝クラレ）と丸山希（27＝北野建設）に決まった。女子代表の金城芳樹ヘッドコーチが明言した。男女2人ずつの計4人による混合団体は、10日（日本時間11日）にプレダッツォ・ジャンプ競技場で開催される。前回22年北京五輪は4位。高梨がスーツ規定違反で失格となる悪夢を経験した。女子の飛躍順である1番目に丸山、3