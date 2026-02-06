プロ・リーグ 25/26の第24節 サンジロワーズとラ・ルビエールの試合が、2月9日00:00にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。 サンジロワーズはギリェルモ（FW）、プロミス・アキンペル（FW）、ラウール・フロルツ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）、ジェリー・アフリイェ（FW）、オ&#1254