カタール・トータル・オープン大会期間：2026年2月8日～2026年2月15日開催地：カタール ドーハコート：ハード（屋外）結果：[ソラナ シエラ] 0 - 2 [カロリナ プリスコバ] 試合の詳細データはこちら≫ カタール・トータル・オープン第1日がカタール ドーハで行われ、女子シングルス1回戦で、ソラナ シエラとカロリナ プリスコバが対戦し