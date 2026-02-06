今回の衆議院選挙の出口調査の結果を受けて、イギリスのBBCは高市総理大臣の熱意などが「国民の心を掴んでいる」と報じています。日本時間8日夜から各社が報じた、自民党大勝という出口調査の結果を受けてイギリスのBBCは「高市総理の熱意や、景気対策としての積極的なバラマキ公約、そして強い日本を強調する発言が、有権者の心を掴んでいるようだ」と報じました。また、フランスのAFP通信は、日中関係が冷え込む中、高市氏が、関