草間剛氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川１９区（横浜市都筑区、川崎市宮前区）で、自民党前職の草間剛元横浜市議（４４）の２回目の当選が確実になった。１９区にはほかに、届け出順に国民民主党前職の深作ヘスス（４１）、参政党新人の室井一真（４０）、日本維新の会新人の添田勝（４８）の各氏が立候補した。