8日投開票の衆院選で愛知1区では減税ゆうこくの河村たかし氏（77）が当選しました。当選の喜びを「サンキューベリーマッチ」と表現した河村氏は、続けて二つの決意を語りました。【映像】恒例の水かぶり一つ目は「商売をやっている人をもっと盛んに」という経済の活性化です。「役人とか議員が喜ぶ日本じゃなくて、商売をやっている人をもっと盛んにさせよう。ラーメン屋の親父を！」と持論を展開しました。そしてもう一つは