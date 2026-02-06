中道改革連合は比例選で、公明党出身者を優遇し、全国１１ブロックの名簿の上位に登載した。立憲民主党出身者が小選挙区で苦戦する中、公明出身者の多くが比例選で当選を重ねた。中道改革の公示前勢力１６７議席のうち、公明出身者は２１議席だった。中道改革は、新人らを含む公明出身の計２８人を比例選単独で擁立した。全１１ブロックで名簿１位を占めたほか、立民出身者よりも上位に登載され、公示前を上回った。公明は中