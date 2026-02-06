上原正裕氏（資料写真）８日投開票の衆院選神奈川９区（川崎市多摩・麻生区）で、自民党新人の上原正裕氏（４７）の初当選が確実となった。９区にはほかに、届け出順に中道改革連合前職の笠浩史共同国対委員長（６１）、共産党新人の赤石博子（６５）の各氏が立候補した。