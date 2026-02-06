スピードスケート女子3000メートル7日（日本時間8日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子3000メートルで金メダルを獲得したフランチェスカ・ロロブリジダ（イタリア）。出産を経て帰ってきた35歳のインタビューに反響が広がっている。“ママスケーター”ならではの光景が脚光を浴びた。ロロブリジダは苦しい後半も歯を食いしばり、力を緩めずにフィニッシュ。3分54秒28の五輪新記録で金メダルが決まると