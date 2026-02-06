愛知1区で当選を決めた、減税日本・ゆうこく連合の共同代表、河村たかし氏が、選挙事務所との中継で、今後の展望を語りました。恒例となっている「水かぶり」パフォーマンスから、高市総理人気の受け止め、そして野党連携の可能性などについて語りました。恒例の「水かぶり」は氷入り ――当選おめでとうございます 河村氏「はい、サンキューベリーマッチ、ありがとう」 ――