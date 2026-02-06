メ～テレ（名古屋テレビ） 立憲出身の重鎮で三重3区の岡田克也氏が敗れました。敗戦直後の本人が支援者らに結果の受け止めを語りました。 「大変申し訳ございませんでした。残念ながら力が及びませんでした」 「敗因は2つ。1つはやっぱり高市旋風。いつもであれば、自民党の支持者の方も含めて、あるいは無党派の方々も含めて、多くの方が投票していただいたのに、それがずっと自民党に引き寄せられてしまった。もう