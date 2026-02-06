JR東日本によりますと、8日午後11時16分ごろ、宇都宮線で停電が発生しました。【写真を見る】JR宇都宮線で架線が断線し停電宇都宮線の大宮〜宇都宮駅間の下り線で運転見合わせ続く古河駅から野木駅の間で架線が断線しているということで、宇都宮線は午前3時半現在も、大宮駅から宇都宮駅間下り線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。