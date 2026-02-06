8日、伊東市では雪の影響で国道が一時通行止めとなり、帰宅が困難となった約400人が市内の小学校に避難しています。警察によりますと８日午後4時すぎ伊東市宇佐美の国道135号でトレーラーとタンクローリーが雪によって立ち往生しました。トレーラーとタンクローリーは一時、上下線をふさぎ現場周辺では市街地方面におよそ2.5キロの渋滞ができていたということです。9日午前1時時