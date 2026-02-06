８日に投開票された衆院選の香川１区では、中道改革連合前議員の小川淳也さん（５４）が８回目の当選を決めた。政権批判票を取りまとめて、自民党前議員の平井卓也さん（６８）を破った小川さんは高松市内の事務所で「死力を尽くした。あまりにも重い議席を得た。皆様のために仕事をしたい」と語った。立憲民主党の幹事長経験者の小川さんも、選挙直前の新党結成は「寝耳に水、驚天動地だった」と話す。新党で臨んだ選挙戦