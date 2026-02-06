男子5000メートル滑走する佐々木翔夢＝ミラノ（共同）8日のスピードスケート男子5000メートルは日本勢最年少の19歳、佐々木翔夢（明大）は6分27秒97で最下位の20位だった。世界記録保持者のアイトレム（ノルウェー）が五輪新記録の6分3秒95で初の金メダルを獲得。（共同）