20議席を争った衆院選比例九州ブロックは9日未明に各党の議席数が確定し、自民党が10議席を獲得した。現行の選挙制度となった1996年以降で最多だった9議席を超え、初めて2桁に乗せた。立憲民主党と公明党が合流した中道改革連合は4議席にとどまり、両党が前回獲得した計7議席を下回った。