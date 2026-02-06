運転士の慢性的な不足や利用客の低迷など、厳しい経営が続く肥薩おれんじ鉄道の活性化に向け、薩摩川内市で意見交換会が開かれました。薩摩川内市で開かれた肥薩おれんじ鉄道の活性化に向けた意見交換会。運転士の慢性的な不足や利用客の低迷など、現状の課題について共有し、関係者がそれぞれの意見を交換しました。バスやタクシー、電動キックボードなど、2次交通との連携の強化や通学で鉄道を利用する高校