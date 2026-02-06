2月8日に投開票が行われた衆議院選挙で、静岡県内8つの小選挙区すべてで自民党が議席を獲得しました。投票率は8日午後8時現在58.77%と、前回選を3.44ポイント上回っています。 【動画】静岡の8選挙区全てで自民党候補が当選 静岡4区に出馬の国民・田中健氏が比例復活【衆議院選挙2026】 静岡1区は自民党の前職・上川陽子氏が9回目の当選を決めました。 ＜上川陽子氏＞ 「心を一つに、短期決戦の極めて難しい戦いをご一緒してい