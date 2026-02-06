衆院選京都６区は、自民党の園崎弘道氏が当選した。園崎氏は初当選。２０１４年〜２０２４年に京都府議を務めた。２０２４年の前回選では立憲民主党から立候補した山井和則氏に敗れて落選しており、今回選でリベンジを果たした。