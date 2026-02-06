ミラノ・コルティナオリンピックは８日（日本時間９日）、スピードスケート男子５０００メートルが行われた。日本からはただ一人、佐々木翔夢（明大）が出場。６分２７秒９７で最下位の２０位だった。１１日に２０歳の誕生日を迎える佐々木。前半はまずまずのラップを刻んでいたが、後半以降、ペースが落ちて、立て直せなかった。佐々木はレース後「緊張はせず肩の力を抜いて、というのはできた。そこはすごい良かった」とした