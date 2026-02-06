中道改革連合の前職で当選12回の岡田克也氏が小選挙区で敗れました。岡田氏は比例に重複立候補をしておらず、落選が決まりました。政治ジャーナリスト青山氏と共同通信太田氏の見解は？ 岡田さんは民主党政権で外務大臣を務めたほか、立憲民主党の幹事長を務めるなど、要職を歴任した重鎮です。自民党の元職、石原正敬さんが2回目の当選です。 濱田アナウンサー：「 岡田さんが敗れる、落選ということにな