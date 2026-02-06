◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート１０日に行われる個人男子ショートプログラム（ＳＰ）の滑走順が８日、決まった。前回の北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は最終２９番で、日本時間１１日午前６時３７分登場予定。佐藤駿（エームサービス・明大）も最終グループに入り、２４番で同６時５分。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は１つ前の第４グループで２３番、同５時５１分。