日本の衆議院選挙を受け、アメリカ国務省は8日、「引き続き日本政府と協力していくことを楽しみにしている」などとコメントしました。アメリカ国務省の報道官は8日、日本の衆議院選挙を受け「アメリカの安全保障と経済の優先事項や、インド太平洋地域や世界における日米共通の利益を推進するため、引き続き日本政府と協力していくことを楽しみにしている。」とコメントしました。その上で、「日米同盟はインド太平洋地域の平和、安