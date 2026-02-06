衛藤博昭氏 8日に投票が行われた衆議院議員選挙で、出口調査やTOSの取材などの結果、大分1区は、自民党・新人の衛藤博昭氏が当選を確実としています。 衛藤氏は元参議院議員の衛藤晟一氏の息子で、元大分県議会議員です。 国政2回目の挑戦となる今回は、高市総理が大分市に応援に訪れるなど「高市人気」を追い風にして、選挙戦を戦いました。 大分1区はほかに、無所属・前職の吉良州司氏、参政党・新人の野中しんすけ氏、