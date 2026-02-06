広瀬建氏 8日に投票が行われた衆議院議員選挙で、出口調査やTOSの取材などの結果、大分2区は、自民党・前職の広瀬建氏が当選を確実としています。 大分２区はほかに、中道改革連合の前職・吉川元氏が立候補していて、与野党一騎打ちの戦いとなっていました。 広瀬氏は、広瀬勝貞前大分知事の次男で、高市内閣では農林水産政務官を務めています。 今回で当選2回目となります。