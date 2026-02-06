支援者へ感謝を述べる衛藤博昭氏 8日に投票が行われた衆議院議員選挙で、出口調査やTOSの取材などの結果、大分1区は、自民党・新人の衛藤博昭氏が当選を確実としています。 衛藤氏は元参議院議員の衛藤晟一氏の息子で、元大分県議会議員です。 前回の衆院選では無所属の吉良氏に議席を譲りましたが、今回、雪辱を果たす形となりました。 当選確実の報を受け、衛藤氏は涙ながらに支援者への感謝を述べました。 衛藤博昭氏