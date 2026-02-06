当選を確実にした岩屋毅氏 8日に投票が行われた衆議院議員選挙で、出口調査やTOS独自の取材の結果、大分3区は、自民党・前職の岩屋毅氏が当選を確実としています。 岩屋氏はこれまで当選10回を誇り、防衛大臣のほか、石破内閣では外務大臣を務めた自民党の重鎮です。 大分3区には岩屋氏のほか、中道改革連合・新人の小林華弥子氏、参政党・新人の野中貴恵氏、日本保守党・新人の岩永京子氏、無所属・新人の平野雨龍氏が立