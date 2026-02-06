大分県内は8日、平地でも雪が積もったところがあり、大分トリニータの開幕戦が中止となったほか、高速道路では通行止めが続いています。 ◆TOS渡辺一平アナウンサー「午前9時半の大分城址公園です。雪が残っていて、芝生の部分は一面、真っ白になっています」 気象台によりますと、強い寒気の影響で、8日未明から県内の広い範囲で雪が降りました。平地でも雪が積もったところがあり、大分市長浜では午前7時時点で2セ