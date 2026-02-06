小林華弥子氏 8日に投票が行われた衆議院議員選挙で、出口調査やTOS独自の取材の結果、大分3区は、自民党・前職の岩屋毅氏が当選を確実し、中道改革連合の小林華弥子氏は小選挙区での落選が確実となりました。 5人が立候補し激しい選挙戦となった大分3区。小林氏は初当選を目指しましたが、前職の岩屋氏に及ばず、支援者を前に「自分の力不足」と話しました。 現在、比例の結果を待っています。 「追い風を活かしきれなか