衆院選佐賀２区は、自民党の古川康氏が当選した。古川氏は当選５回目。２００３年〜２０１４年まで佐賀県知事を務めた。２０２４年の前回選では立憲民主党から立候補した大串博志氏に敗れたが、比例選で復活当選した。