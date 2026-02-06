長崎県知事選は８日、投開票され、新人の平田研氏（５８）（無＝社民支持）が、再選を目指す現職の大石賢吾氏（４３）（無）ら２人を破り、初当選した。投票率は５７・２７％（前回４７・８３％）。自民党県連が平田氏を推す一方、同党の支持団体や国会議員の一部が大石氏を支援し、「保守分裂選挙」となった。立憲民主、国民民主両党の県組織、連合長崎からも支援を受けた平田氏は、国土交通官僚としての経験を強調。物価高騰