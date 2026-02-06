比例当選の平井卓也さん（自民・前）9日 8日に投開票が行われた衆院選の比例代表・四国ブロックで当選した平井卓也さん（自民・前）が、支援者らに対してあいさつしました。 「皆さん、本当に日が変わって夜遅くまで、事務所に駆けつけてくださりありがとうございました。この選挙戦が始まる時に先の見えない戦いでしたが全力で戦えました。皆様方の本当に心温まるお力、ご支援に心から感謝申し上げます。ありがとうござい