衆議院議員選挙についてインドのモディ首相は、高市氏の「画期的な勝利を心よりお祝い申し上げます」と自身のSNSで祝意を表明しました。モディ氏はまた、日本とインドの関係が「世界の平和や安定などにおいて極めて重要な役割を果たしている」と強調したうえで、高市氏の「卓越したリーダーシップのもと、日印の友好関係がさらなる高みへ発展することを確信している」としています。