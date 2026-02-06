記者会見場に到着したれいわ新選組の大石共同代表＝8日午後8時36分、東京都新宿区れいわ新選組は、櫛渕万里、大石晃子両共同代表の落選が確実になるなど議席確保に苦慮した。公示前の8議席維持は極めて厳しい情勢になっている。櫛渕氏は8日夜のラジオ番組で、1月に病気のため参院議員を辞職した山本太郎代表に触れ「山本代表が議員辞職した影響は少なからずあった」と振り返った。大石氏は東京都内で記者団に「議席を大きく減ら