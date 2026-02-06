■ミラノ・コルティナオリンピック™リュージュ男子1人乗り（日本時間9日、コルティナ・スライディングセンター）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個リュージュ男子1人乗りの3回目が行われ、北京大会に続き2大会連続出場となる小林誠也（24、中外印刷）は、55秒106をマーク。前日に行われた前半（1回目と2回目）と合わせて2分44秒30の25位で