衆院選愛知１２区は、自民党の青山周平氏が当選した。青山氏は当選５回目。２０２４年の前回選では、政治資金規正法違反事件の影響で比例選への重複立候補が認められず、立憲民主党から立候補した重徳和彦氏に敗れ、落選した。