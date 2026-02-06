プレミアリーグ第25節が8日に行われ、日本代表MF三笘薫のブライトンと同代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが対戦した。ホームのブライトンは、三笘が左ウイングの位置で先発出場。右ウイングには17歳のMFハリー・ハウエル、最前線には18歳のFWチャラランポス・コストゥラスが抜擢された。対するクリスタル・パレスは、鎌田離脱後、9戦勝ちなしと苦境が続いているが、その鎌田がベンチ入りを果たし、ワントップの位置