◆ミラノ五輪▽スピードスケート（８日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子５０００メートルが行われ、佐々木翔夢（明大）は６分２７秒９７で最下位の２０位だった。アイトレム（ノルウェー）が６分３秒９５の五輪新記録で金メダルに輝いた。高校卒業まではショートトラックとの二刀流。今季は練習に取り入れており、カーブを得意とする。「重心移動、コーナーでのバンク（傾斜角）の作り方を意識している」と話していた