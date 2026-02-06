当選確実となり、支援者らと万歳する金沢氏（中央）＝９日午前０時２０分ごろ、相模原市南区の事務所８日に投開票された衆院選。「寒い中、雪の中、お力添え頂き本当にありがとうございました」神奈川２０区で女性同士の競り合いを制し、初当選を確実にした自民党の新人・金沢結衣氏（３５）は、９日午前０時１５分ごろ、相模原市南区の事務所で支援者らに奮闘を物語るかすれた声であいさつした。前回、党重鎮の甘利明元幹事