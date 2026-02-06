きのう投票が行われた衆議院選挙の結果です。県内3つの選挙区はいずれも自民党の候補が当選しました。4人が立候補した富山1区は自民・元職の中田宏さんが8万1000票余りを獲得し当選を果たしました。現職と新人の一騎打ちとなった富山2区は自民・前職の上田英俊さんが8万8000票余りを集めて3回目の当選です。4人が立候補した富山3区は、自民・前職の橘慶一郎さんが12万票以上を集めて7回目の当選です。また、比例代表北陸信越ブロッ