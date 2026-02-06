2月8日に投開票が行われた衆議院選挙で、静岡4区で落選した国民民主党の田中健氏（48）が比例復活で当選しました。 田中氏は東京都大田区議を1期、都議を2期務め、2021年10月の衆院選で静岡4区から出馬し比例復活によって初当選を果たしました。 前回の2024年の選挙では、与野党一騎打ちの接戦を制して初めて小選挙区での当選となりました。 今回の選挙では、ガソリン暫定税率の廃止などの実績を強調し、手取りを増やすために、